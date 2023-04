Tras casi dos décadas, Marco Materazzi rompe el silencio y dice el motivo por el cual el jugador francés Zinedine Zidane le dio un cabezazo en el Mundial 2006.

Una imagen que habló por sí sola, hasta hace poco, no se sabía las razones por las cuales Zidane dio ese golpe a Materazzi. Pero, el exjugador italiano habla un poco podcast anglosajón sobre el fútbol y dijo el motivo.

El defensa italiano confesó que, en ese momento, Zidane me ofreció su camiseta, le dije que no, que “prefería a su hermana”. Lo cual, despertó la furia del francés.

Es de recordar que, en el último partido como profesional, fue expulsado y siempre ha sido una incógnita qué le ocurrió a la leyenda francesa para reaccionar de esa forma. Pues, todo el mundo del fútbol se quedó en shock.

En una oportunidad, el propio ZZ admitió durante una entrevista con L’Équipe que no se sentía orgulloso de lo que había hecho, pero que Materazzi había pasado los límites.

Expresó que “Aquel día mi madre estaba muy cansada. Tenía a mi hermana al teléfono varias veces al día y para mí era una preocupación. Él (Mateo Materazzi) no habló de mi madre, pero sí insultó a mi hermana”, a lo que también añadió “No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi carrera. Ese momento fue el más frágil”.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”

– Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso

