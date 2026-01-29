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El espacio aéreo venezolano con vuelos comerciales con Estados Unidos fue reabierto, luego de una conversación entre Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

«Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial», dijo Trump a los periodistas. «Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá».

Reabierto espacio aéreo venezolano con Estados Unidos

Dijo Trump, «di instrucciones al (secretario de Transporte de EE.UU.) Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy. El espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela».

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