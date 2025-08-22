Compartir

Reabrieron paso en Paraparal tras el incendio de gran magnitud ocurrido esta semana. Desde la noche de este jueves se abrió el paso al urbanismo y a la zona industrial de Los Guayos; desde la Carretera Nacional frente a la estación de servicio.

Dicho paso fue abierto con precaución, se debe conducir con prudencia, el acceso se mantenía cerrado desde el martes 19 de agosto; cuando se presentó el incendio en la empresa Provequím.

Ayer autoridades de Los Guayos junto a los bomberos se mantuvieron trabajando en la zona. Sobre todo en la vía, la cual también sufrió daños debido a la magnitud de las llamas, las cuales fueron controladas por los efectivos bomberiles.

De igual modo, se restableció la electricidad en la zona industrial y en las cercanías, la cual también se vio afectada por el incendio. Para sofocar las llamas estuvieron trabajando más de 300 funcionarios.

La empresa Provequím suministraba materia química, en este incendio hubo dos personas fallecidas.

