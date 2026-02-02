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La reacción de Caribes en la final frenó la celebración turca, la tribu oriental atacó temprano a los lanzadores magallaneros y venció 5×3. En el primer tramo, segundo y tercero marcaron carreras que hicieron la diferencia.

Herlis Rodríguez con dos outs y las bases llenas en el primer tramo trajo las dos de los orientales para colocarse adelante en la pizarra. En el segundo tramo siguió la ofensiva de Caribes y fabricó par de carreras.

En el tercero, Herlis Rodríguez bateó sencillo y más un doble de Jesús Sucre cristalizaron la quinta de Anzoátegui. Magallanes en el cierre del cuarto anotó la primera con sencillo de Rougned Odor y doble de Leandro Cedeño.

El dominicano Emilio Vargas fue de gran ayuda para los orientales, el lanzador trabajó durante cuatro entradas y dos tercios. Permitiendo cinco imparables, una carrera, un boleto y cinco ponches.

Reacción de Caribes en la final

Mientras que el lanzador del Año, Ricardo Sánchez trabajó apenas una entrada y dos tercios permitiendo cinco imparables cuatro carreras. Además de dos boletos y dos ponches. Cargando con la derrota.

En el séptimo tramo, Rougned Odor bateó sencillo con hombre en segunda para remolcar la segunda de los turcos. La tercera vino con un soberbio cuadrangular de Tucupita Marcano en la parte baja del octavo.

Próximo juego para mañana lunes 2 de febrero

7:00 p.m. la serie se muda a Puerto La Cruz, sexto juego de la Gran Final de la LVBP, Navegantes visitan a Caribes en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.

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