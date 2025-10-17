Compartir

La reactivación de los Mercal y Pdval es un hecho, según el anuncio dado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Estos abrirán nuevamente ahora bajo el modelo de la economía comunal.

Indicó el mandatario nacional que el gobierno diseñó una nueva estructura para lo que es esta reactivación como entrega de los Mercales y Pdvales. Estos estarán ahora en las manos de las comunidades como de los trabajadores.

Resaltó Maduro que el nuevo objetivo es convertirlos en emprendimientos productivos además de autosustentables y generadores de empleo local. Estos tendrán que vender a precios solidarios.

Reactivación de los Mercal y Pdval

«Que todo lo que se venda sea producción nacional a precios solidarios con un 40 % de descuento”, dijo el presidente Maduro. Se espera que en los próximos días estos sean reacondicionados.

Explicó el presidente que este plan no estará sujeta a depender de las importaciones. Por el contrario todo lo que en estos espacios se vaya a comercializar tiene que ser de producción nacional.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ahora!, Estos son los últimos sismos registrados por Funvisis en el país

Asimismo, explicó que este plan contempla una inversión de semilla básica de dinero, diseñada para funcionar sin depender de importaciones, garantizando que todo lo que se comercialice en estos espacios sea de producción nacional.

Planes

Se espera que el mismo contemple un plan piloto de reactivación de los Mercales. El gobierno ha activado también los camiones de Mercal los cuales se instalan en distintos puntos a nivel nacional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas