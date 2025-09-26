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Una planta de electrodomésticos en Maracay fue reactivada por el Ejecutivo nacional y comenzó de nuevo las operaciones en la zona industrial de la Ciudad Jardín. La información la suministró el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab.

La planta Inelec que produce los conocidos ventiladores Tauro, buscará a partir de 2026 producir 200 mil ventiladores al año. Indicó Saab que el objetivo es producir para sustituir las importaciones.

Reactivan planta de electrodomésticos en Maracay

«Estamos reactivando una planta emblemática de Maracay para que los venezolanos cuenten nuevamente con electrodomésticos producidos en nuestro propio país. La marca Tauro vuelve como símbolo de orgullo industrial y como garantía de precios justos para nuestro pueblo», dijo Saab.

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Resaltó que el producto será 100% de producción nacional, empezando por las piezas, como la elaboración y el ensamblaje. La planta irá progresivamente en otras líneas de producción en dicha planta.

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