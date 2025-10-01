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Con una inversión de 35 millones de euros, será reactivada la antigua planta de cauchos Goodyear en Valencia, estado Carabobo. Ubicada cercana al distribuidor Divenca en la Carretera Nacional Los Guayos.

La información la suministró, Alex Saab ministro de Industrias y Producción Nacional. Destacó que los recursos serán destinados para lo que es la primera inversión del proyecto. La empresa va a producir neumáticos de alta gama.

El objetivo es sustituir importaciones de cauchos, además impulsar lo que es la soberanía productiva. Además de proyectar exportaciones y producción regional, apuntalando al crecimiento de la economía venezolana.

«La inversión internacional representa un nuevo comienzo que beneficiará directamente a esta fuerza laboral comprometida con el futuro productivo de la nación»; indicó Saab en las últimas horas.

Antigua planta de cauchos Goodyear en Valencia

«Con esta alianza internacional estamos transformando la adversidad en oportunidades para el pueblo venezolano y avanzando hacia la verdadera independencia industrial», enfatizó; Saab quién indicó que el propósito es recuperar el desarrollo clave de autopartes del país.

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Ya con esta inversión en la antigua planta se persigue que la capital carabobeña recupere lo que era el polo industrial de Venezuela. «Como un polo industrial clave para el desarrollo automotriz y de autopartes en Venezuela».

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