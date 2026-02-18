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El Real Madrid (vs) dio un paso firme hacia los octavos de final de la UEFA Champions League al vencer por la mínima (0-1) al Benfica en el Estadio da Luz. En un duelo de ida de los play-offs marcado por la intensidad y el orden táctico, el conjunto merengue logró descifrar el cerrojo luso gracias a una genialidad de su máxima figura ofensiva.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 50, cuando Vinícius Jr. sacó un potente remate que se incrustó en el ángulo superior del arco rival. Con esta anotación, el brasileño no solo rompió el empate, sino que le otorgó al Madrid una ventaja estratégica para cerrar la eliminatoria en casa.

Real Madrid vs Benfica

Sin embargo, el protagonismo de Vinícius se vio empañado por incidentes extradeportivos tras su gol. El ambiente en las gradas de Lisboa se tornó hostil, con lanzamiento de objetos y cánticos contra el extremo blanco.

La situación escaló cuando el propio Vinícius denunció ante el árbitro haber sido objeto de un insulto racista por parte del jugador argentino Gianluca Prestianni. Se espera que la UEFA inicie una investigación formal sobre estos hechos para determinar posibles sanciones tras los reportes de los delegados en el campo.

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Mourinho sancionado para la vuelta

El tramo final del partido estuvo marcado por las interrupciones y el roce físico. Uno de los momentos más comentados fue la expulsión de José Mourinho, quien no podrá estar en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu para el partido de vuelta. El regreso del «Special One» a la que fue su casa tendrá que ser desde la grada, una baja sensible para el planteamiento táctico del equipo portugués.

Pese a la presión del Benfica en los minutos finales, la defensa madridista mostró solvencia y aseguró un resultado que los deja con pie y medio en la siguiente fase. Todo se definirá la próxima semana en la capital española, donde el Real Madrid buscará sellar su boleto a los octavos de final ante su afición.

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