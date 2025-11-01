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El Real Madrid goleó al Valencia con pizarra de 4×0 para afianzarse en La Liga de España. El francés Kylian Mbappé anotó dos dianas para llevar al equipo merengue al triunfo, la primera diana fue al minuto 19 y el segundo desde el punto de penas máximas al 31.

Los blancos pudieron sacar un buen resultado ante un Valencia que se terminó ahogando en la defensa. La ofensiva madridista pudo lucirse e irse arriba desde el primer tiempo, no hubo claros ataques por parte de los valencianos.

Jude Bellingham sumó la tercera diana para el Madrid al minuto 44 mientras que Álvaro Carreras colocó el cuarto gol al minuto 82.

Real Madrid goleó al Valencia y los otros resultados

Real Sociedad 3, Athletic Club 2

Atlético de Madrid 3, Sevilla 0

Villarreal 4, Rayo Vallecano 0.

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