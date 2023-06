La delantera del Real Madrid se refuerza con la llegada de Joselu, un artillero proveniente de la cantera merengue que regresa a la Casa Blanca por la puerta grande.

El ahora experimentado José Luis Mato Sanmartín, mejor conocido como Joselu se reencuentra con la disciplina del Real Madrid para estar al mando de Carlo Ancelotti para la temporada 23-24.

En este sentido vía comunicado, el Real Madrid C. F. y el R. C. D. Espanyol de Barcelona anunciaron el traspaso del jugador Joselu, que está vinculado al club durante la próxima temporada, con opción de compra al final de la misma.

La presentación de Joselu se realizará este martes 20 de junio, y viene a complementar el mercado de fichajes merengue con Fran García, Brahim Díaz y Jude Bellingham.

Official, confirmed. Joselu joins Real Madrid on loan deal from Espanyol for €500k fee. ⚪️🤝🏻 #RealMadrid

€1.5m buy option clause not mandatory is also included into the contract. pic.twitter.com/NkBZBPkNC3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023