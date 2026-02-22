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El Real Madrid sufrió un duro revés en su visita a Pamplona y pierde 2-1 ante el Osasuna, resultado que corta su racha ganadora y compromete su posición en la tabla. Un gol de Raúl García en el último minuto dio la victoria al Osasuna, dejando la puerta abierta para que el Barcelona recupere la cima este domingo.

El marcador se abrió en la primera parte a favor del Osasuna tras un penal convertido por Ante Budimir, obligando a los merengues a remar contracorriente durante todo el duelo. Aunque Vinícius Júnior logró igualar las acciones al minuto 73, el empate transitorio no fue suficiente para contener el ímpetu de los rojillos en el tramo final.

Real Madrid pierde ante Osasuna

Cuando parecía que el Madrid rescataría un punto, Raúl García sentenció el partido al minuto 90 tras superar al zaguero Raúl Asensio y batir con un remate cruzado a Courtois. Esta derrota implica que el Barcelona, que enfrenta hoy al Levante, podría superar al conjunto blanco en la clasificación si logra sumar una victoria en su estadio.

«Quedan muchísimos partidos y tenemos mucho margen de mejora; si no estás al ciento por ciento, cualquiera te puede ganar»

afirmó Arbeloa tras finalizar el compromiso. El estratega merengue enfatizó la necesidad de mantener la exigencia, especialmente con el duelo decisivo de Champions League ante el Benfica programado para los próximos cuatro días.

El Real Madrid deberá pasar página rápidamente para enfocarse en la vuelta de los repechajes de la Liga de Campeones, donde defiende una ventaja mínima.

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