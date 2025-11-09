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Real Madrid se fue en blanco ante el Rayo Vallecano, el encuentro quedó en cero goles hoy domingo 9 de noviembre de 2025. El equipo madridista trató de llegar ante una defensa cerrada del Rayo.

Tanto el primero como el segundo tiempo se plasmó con un juego rápido de lado y lado. Incluso con buenas llegadas, pero teniendo como protagonistas a ambos arqueros que evitaron los tantos.

Hubo más emoción en el segundo tiempo por parte del equipo merengue ante los del Rayo. Así hasta llegaron los minutos finales y fue cuando quisieron arriesgar pero sin llegar a cristalizar los goles.

Real Madrid se fue en blanco y otros resultados

Valencia y el Real Betis igualaron a un tanto, Luis Rioja anotó el primer gol por el Valencia al minuto 62. Pero la diferencia duró solamente 12 minutos, al 74 ya que el colombiano Cucho Hernández empató el juego.

Mallorca dio cuenta del Getafe con pizarra de 1×0, Vedat Muriqi colocó el gol al minuto 14 del primer tiempo. Real Betis no pudo llegar a empatar el partido, mientras que los baleares se anotaron tres puntos.

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Real Oviedo de Salomón Rondón cayó ante el Athletic Club, Nico Williams del Athletic marcó el gol que le dio la diferencia al encuentro con marcador de 1×0. La defensa del Bilbao fue determinante en el encuentro.

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