DeportesFútbolPortada

Real Madrid se impuso al Espanyol y busca escaparse en La Liga

By Danny Valdiviezo
0
40
Real Madrid se impuso
Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Real Madrid se impuso al Espanyol en un encuentro que terminó con pizarra de dos goles por cero. Un juego rápido donde los “merengues” buscaron el ataque ante el Espanyol que no se rindió.

Militao y Mbappé pusieron las dianas por el equipo blanco, al minuto 22 el primer tanto y el francés lo hizo en el 47. Para luego seguir intentando batir la arquería del Espanyol en esta jornada.

El Real Madrid busca escaparse en la pizarra, y acumular la mayor cantidad de victorias. La Liga de España tiene jornada hoy y mañana domingo 21 de septiembre de 2025. En otros resultados el Villarreal dio cuenta del Osasuna 2×1.

Real Madrid se impuso al Espanyol

Mientras que el Sevilla triunfó con pizarra de 2×1 con goles de Vargas al minuto 10 y Sánchez en el 67. De igual modo, el Levante venció 4×0 al Girona, con tantos de Eyong, Álvarez, Romero y Koyalipou.

NO DEJES DE LEER AHORA: Critican a arbitro venezolano Jesús Valenzuela por “error de comunicación”

Para este domingo la jornada sigue con los siguientes partidos, Barcelona se enfrenta al Getafe, Real Oviedo irá ante el Elche. Mallorca contra el Atlético de Madrid y cierra la jornada el Rayo Vallecano ante el Celta de Vigo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Magallanes presentó su importación para la temporada 2025 2026

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceESPN
Artículo anterior
Mujer desarmó a un policía en la estación del Metro en Petare y quedó detenida (VIDEO)
Artículo siguiente
¡Pendientes!, Se esperan estos bonos en Patria en septiembre 2025
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes