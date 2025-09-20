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Real Madrid se impuso al Espanyol en un encuentro que terminó con pizarra de dos goles por cero. Un juego rápido donde los “merengues” buscaron el ataque ante el Espanyol que no se rindió.

Militao y Mbappé pusieron las dianas por el equipo blanco, al minuto 22 el primer tanto y el francés lo hizo en el 47. Para luego seguir intentando batir la arquería del Espanyol en esta jornada.

El Real Madrid busca escaparse en la pizarra, y acumular la mayor cantidad de victorias. La Liga de España tiene jornada hoy y mañana domingo 21 de septiembre de 2025. En otros resultados el Villarreal dio cuenta del Osasuna 2×1.

Real Madrid se impuso al Espanyol

Mientras que el Sevilla triunfó con pizarra de 2×1 con goles de Vargas al minuto 10 y Sánchez en el 67. De igual modo, el Levante venció 4×0 al Girona, con tantos de Eyong, Álvarez, Romero y Koyalipou.

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Para este domingo la jornada sigue con los siguientes partidos, Barcelona se enfrenta al Getafe, Real Oviedo irá ante el Elche. Mallorca contra el Atlético de Madrid y cierra la jornada el Rayo Vallecano ante el Celta de Vigo.

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