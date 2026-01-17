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El Real Madrid sumó tres puntos hoy sábado 17 de enero de 2026 luego de dar cuenta del Levante con marcador de 2×0. El equipo merengue pudo resolver ante la defensa del contrario el cual se plantó bien desde los primeros minutos.

Es por ello que el primer tiempo terminó en cero goles para ambos equipos, al minutos 58 y desde el punto de penas máximas, Kylian Mbappé anotó el primero. Luego siete minutos después vino la segunda anotación del Madrid.

Raúl Asencio colocó en ventaja al equipo blanco y luego se dedicaron a defender ante el Levante. Los últimos minutos fueron también de ensayos para el Madrid que buscaba llegar a la arquería contraria.

Real Madrid sometió al Levante y los otros resultados

Mallorca dio cuenta del Athletic Club, en un encuentro donde terminó con tres expulsiones. Guruzeta, Gómez y Lekue terminaron con tarjetas rojas por parte del Athletic Club, el partido terminó 3×2 y fue uno de los más electrizantes de la jornada.

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Para este domingo 18 de enero de 2026 se enfrentan: Getafe ante el Valencia, Atlético de Madrid ante el Alavés, Celta de Vigo ante el Rayo Vallecano. Barcelona y Real Sociedad cerrarán la jornada.

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