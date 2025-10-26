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Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en el clásico

By Redacción Noticias24Carabobo
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Real Madrid Barcelona clásico hoy

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El Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona en una nueva edición del clásico del fútbol español, por la décima jornada de LaLiga 2025-2026.

Kylyan Mbappé (min. 22) y Jude Bellingham (min. 43) hicieron los goles del club merengue, mientras que Fermín López descontó para el equipo azulgrana en el minuto 38.

Real Madrid y el Barcelona en el clásico hoy

Con esta victoria, el Madrid amplía su ventaja en el primer lugar de la tabla con 27 puntos y le saca 5 de diferencia al Barcelona.

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