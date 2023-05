En la jornada de La Liga de España, el Real Madrid venció por la mínima al Getafe 1×0. Se esperaba una goleada por parte del equipo merengue pero la defensa del contrario supo llevar el juego.

La escuadra blanca tuvo que esperar 70 minutos para que Asensio anotara la diana ansiada para poder celebrar. El último partido de la jornada por minutos estuvo aburrido sin mucha creación por parte de ambos clubes.

Mientras que el otro partido de la jornada entre el Girona y la Real Sociedad fue luchado hasta el final pero terminó en empate 2×2. Oyarzabal y Silva anotaron por la Real Sociedad mientras que Couto y Suani lo hicieron por el Girona.

Osasuna si no tuvo problemas para poder superar al Almería. Con una pizarra 3×1 a favor del Osasuna terminó este encuentro, Budimir, Gómez y Ezzaizouli anotaron las dianas. Y Lázaro lo hizo por el Almería.

ASENSIO's goal took a deflection but we don't care. pic.twitter.com/pjAdMJZVcE

— M•A•J (@Ultra_Suristic) May 13, 2023