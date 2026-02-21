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El Real Madrid de Álvaro Arbeloa enfrenta este sábado un compromiso crucial para consolidar su posición en la cima de LaLiga vs el Osasuna en territorio pamplonés.

El conjunto merengue llega con la motivación de haber recuperado el liderato la semana pasada y con una racha impecable de nueve victorias consecutivas. Sin embargo, el desafío no será sencillo, ya que el equipo dirigido por Alessio Lisci no conoce la derrota en su feudo desde el pasado mes de noviembre, transformando su estadio en una verdadera aduana para los grandes de España.

Para este duelo, Arbeloa recupera al defensor Raúl Asencio, quien estuvo ausente en el polémico choque de Champions ante el Benfica. Sin Embargo deberá sortear las bajas de figuras clave como Jude Bellingham, Éder Militao y Rodrygo Goes.

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Se espera que el tridente ofensivo esté liderado por Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, quienes buscarán perforar una defensa rojilla que ha permitido al Osasuna escalar hasta la décima posición de la tabla general. El encuentro representa una prueba de fuego para la profundidad de la plantilla blanca antes de retomar sus compromisos continentales.

Real Madrid vs Osasuna

El pitazo inicial está pautado para la 1:30 p.m. (hora de Venezuela) de este sábado 21 de febrero. La cobertura llegará a los hogares venezolanos mediante las señales de Directv Sports a través de las operadoras SimpleTV.

El Osasuna, por su parte, solo presenta la baja de Enzo Boyomo. Esto le da espacio a Lisci para alinear a su bloque estelar encabezado por Budimir y Aimar Oroz. Los locales han sumado 11 de los últimos 15 puntos en disputa, una estadística que los aleja definitivamente de los puestos de peligro y los sitúa en una lucha directa por alcanzar plazas de competiciones europeas. La batalla táctica en el mediocampo entre los volantes madrileños y la presión asfixiante de los navarros será determinante para definir si el Madrid mantiene su ventaja en lo más alto de la clasificación.

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