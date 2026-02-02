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Fue realizada inspección técnica en zonas del Embalse de Guataparo. En el marco del proyecto de recuperación del Embalse de Guataparo anunciado por el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, se llevó a cabo una inspección técnica en diversas zonas del cuerpo hídrico.

Para la evaluación y coordinación de los diversos proyectos para la rehabilitación de este espacio, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern).

Alan Delgado, secretario de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales, señaló que este despliegue tuvo como objetivo vigilar; analizar y verificar el estado actual del área en el aspecto ambiental.

Inspección técnica en zonas del Embalse de Guataparo

Especialmente en el cuidado de las cuencas hidrográficas, lo que permitirá avanzar en proyectos para el deporte y la recreación.

«Este plan de recuperación más allá de convertir en un espacio deportivo y recreativo, también es necesario poder cuidarlo, porque este embalse posee un papel estratégico para el suministro alternativo de agua potable, así como es un espacio donde habita una gran cantidad de flora y fauna”, expresó.

Asimismo, precisó que durante la inspección se realizó una evaluación a las diferentes comunidades que rodean el embalse como clubes; casas y plantas de tratamientos para garantizar el mantenimiento adecuado del mismo desde la sostenibilidad y sustentabilidad.

Cambio climático

“Para nadie es un secreto que el cambio climático y otros factores relacionados al medio ambiente han causado un fuerte impacto en el Embalse de Guataparo, lo que requiere revisión, supervisión y atención de las instituciones involucradas en este proyecto de recuperación, para asegurar la preservación de dicho recurso natural, siempre de la mano con nuestro pueblo”, dijo.

Cabe destacar que esta jornada contó con la participación de diferentes instituciones como la Hidrológica del Centro (Hidrocentro), la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, el Sistema Integrado de Emergencias Carabobo, la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte), así como los representantes regionales del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Defensoría del Pueblo.

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