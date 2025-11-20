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Con el propósito de garantizar una atención integral a la población, más de 150 personas fueron atendidas en una Jornada en Dirección General de la Niña; Niño y Adolescente en Riesgo Social en el municipio Naguanagua.

En una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social.

Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social, señaló que en esta actividad, los asistentes fueron beneficiados con los servicios médicos de medicina general, pediatría, ginecología y estudios ecográficos del programa 0-800 Bigote, así como entrega de medicamentos a pacientes que lo requieran mediante la unidad de farmacia, sesiones de manicura, barbería, masoterapia, y asesoramiento legal.

“Seguimos brindando un apoyo significativo tanto a jóvenes como a los adultos que acuden a este tipo de jornadas, es por eso que este equipo se esfuerza día a día en dar esa mano amiga a nuestro pueblo en materia social y de salud, para así mejorar la calidad de vida de cada una de las personas de este estado”, manifestó.

Realizada Jornada en Dirección de Niña, Niño y Adolescente en Riesgo Social

Asimismo, precisó que el trabajo conjunto entre los diferentes organismos cumple con el esfuerzo articulado por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, para el fortalecimiento de todos los niveles de Gobierno.

Por su parte, Dayana Montilla, Directora general de la Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Social, indicó que el acompañamiento a los menores en sus diferentes trámites legales servirá para su reinserción en la sociedad.

“Nuestro objetivo es darle todo el apoyo posible a los jóvenes con procesos legales abiertos, donde no solo se sientan apoyados en el campo legal, sino también en el área social y de salud, donde con estas jornadas pueden acceder de forma gratuita a diferentes estudios que pueden tener un costo elevado en centros privados”, dijo.

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