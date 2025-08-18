Compartir

Más de 200 familias fueron atendidas durante una jornada de atención social integral realizada en la comunidad Octava Estrella, sector Bella Florida, de Valencia. Organizada por la Gobernación de Carabobo de Rafael Lacava, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular, en articulación con el programa 0-800 Bigote.

La actividad tuvo como objetivo garantizar una mejor calidad de vida a los habitantes de esta comunidad, ofreciendo servicios médicos gratuitos en las especialidades de medicina general, ginecología, pediatría, geriatría y estudios ecográficos, además de entrega de medicamentos a través del servicio de farmacia.

“Esta jornada social ha logrado atender a más de 200 familias, articulando de manera perfecta a las instituciones con el poder popular para brindar respuestas inmediatas y mejorar la atención a todos los habitantes, fortaleciendo así el Estado comunal”, afirmó Germán Otero, secretario de Desarrollo Social y Participación Popular.

Jornada social integral

Durante la jornada también se entregaron ayudas técnicas a personas de la tercera edad y con discapacidad, kits multivitamínicos para mujeres embarazadas, y se desarrolló un programa de recreación infantil con el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Clemencia Vietri, habitante de la comunidad Octava Estrella, manifestó su profundo agradecimiento por la realización de esta jornada en su sector.

“Estoy sumamente agradecida de que esta jornada se realice aquí, recibí un kit multivitamínico y muchos vecinos han podido acceder a servicios y medicamentos de forma gratuita, algo que muchos no podemos costear, es un beneficio que deja un impacto muy positivo”, señaló Vietri.

Con estas acciones, la gestión regional reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el bienestar colectivo, priorizando a las familias más vulnerables y fomentando el protagonismo del poder popular organizado.

