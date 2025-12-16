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Realizada labores de pico y poda en Urbanización El Trigal por el gobierno de Carabobo. Con el propósito de garantizar áreas de esparcimientos óptimas a la población, se realizó una jornada de pico y poda preventiva en diversos espacios de la urbanización El Trigal, parroquia San José.

Organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Carabobo Te Quiero. Jhonny Del Corral, presidente de la Fundación, señaló que durante estos trabajos, se realizaron cortes de ramas a diversos árboles considerados peligrosos.

Por su roce con el cableado eléctrico, dando respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por los vecinos. “Seguimos fortaleciendo el mantenimiento de las diversas calles y avenidas de nuestro estado, es por eso que este operativo inició en la avenida Pocaterra, pasando por la calle Naguanagua y la avenida M de Trigal Centro, lo que nos ayuda se seguir garantizando espacios en excelentes condiciones tanto para vecinos y transeúntes”, expresó.

Pico y poda en Urbanización El Trigal

Asimismo, destacó los trabajos conjuntos entre la comunidad y las instituciones del Estado para la conservación de estas zonas de esparcimiento y recreación, en sintonía con el esfuerzo articulado entre el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava en brindar respuesta a las necesidades de la población de forma inmediata.

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