Con total éxito se llevó a cabo el primer censo para la carnetización especial de adultos mayores en el urbanismo Ciudad Chávez, parroquia Rafael Urdaneta, iniciativa instruida por la alcaldesa Dina Castillo que facilitará la identificación de las personas de la tercera edad para el disfrute del pasaje preferencial en jurisdicción del municipio Valencia.

La jornada, a cargo del Instituto Autónomo Municipal de Transporte Terrestre, IAMTT, permitió a numerosos ciudadanos de la tercera edad, residentes en Ciudad Chávez, registrarse para obtener en los próximos días el carnet que les dará acceso al beneficio del pasaje preferencial, con una exoneración del 50% en el transporte público de la ciudad.

La actividad se desarrolló en la zona 10 de Ciudad Chávez, donde un equipo promotor brindó atención a los asistentes y facilitó el registro.

Destacó en el proceso la colaboración de la comunidad al presentar la documentación necesaria, que incluye copia de la cédula de identidad, RIF actualizado y verificación de edad: en el caso de las mujeres ser mayor de 55 años y en el caso de los hombres, ser mayor de 60 años.

Carnetización de adultos mayores

Arístides Mendoza, vecino del urbanismo, declaró: «pienso que es una gran gestión este proceso de censo para la carnetización que está realizando nuestra Alcaldesa. Estamos realmente agradecidos con este beneficio y espero que continúen estas jornadas en la ciudad».

Este logro es posible gracias a las políticas públicas de la alcaldesa Dina Castillo, el gobernador Rafael Lacava y el presidente Nicolás Maduro, quienes trabajan en un solo gobierno para garantizar el bienestar de los adultos mayores en el municipio.

