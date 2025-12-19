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Con 120 artistas en escena, entre músicos y coralistas, se realizó este viernes 12 de diciembre el Concierto Clásico de Navidad UC 2025. En los sagrados espacios de la Catedral de Valencia “Nuestra Señor del Socorro”.

El evento organizado por la Dirección Central de Cultura de la Universidad de Carabobo transmitió, con cada nota e interpretación, un mensaje de unión y esperanza para estas festividades decembrinas.

Los integrantes de la Orquesta de Cámara UC bajo la dirección de Adeliana Rangel, el Coro Sinfónico Regional de Carabobo conducido por Jesús Castro, el Coro Protocolar UC, bajo la batuta de Greidelyn Rincones, el Coro Regional Infantil de Carabobo dirigido por María Ramírez y el Grupo de Música Popular Latinoamericana UC, encabezado por Álvaro Granadillo brindaron un espectáculo de alto nivel.

Realizado Concierto Clásico Navidad UC 2025 en la Catedral de Valencia

La actividad contó con 18 temas tradicionales de la época, los cuales ofrecieron a los asistentes alegría y un concierto para recordar.

El programa dividido en cuatro actos sorprendió a quienes asistieron, pues se incluyeron piezas como: Magnificat, Campana Sobre Campana, La Jornada, Cantemos Alegres, Las estrellas del cielo, Mi Burrito Sabanero y Noche de Paz.

También interpretaron Guijarro de Luz, A Camoruco Van, When Christmas Comes To Town, Joy to the world, Jingle Bells, La Moza/ La Negra del Tamunangue, Gaita Onomatopéyica/ Algo Sobrenatural.

En la cuarta parte, todas las agrupaciones se unieron para cantar los temas Espléndida Noche, Niño Lindo y Niño Criollo, entre otros.

Esta experiencia única se ha consolidado como una entrañable tradición en la Universidad de Carabobo. La inauguración del evento estuvo a cargo de la rectora de la casa de estudio superior, Jessy Divo de Romero, quien invitó a todos los presentes a pasar una Navidad en familia con el corazón abierto a la esperanza y a la fe.

Dijo que este Concierto representa una ocasión de espiritualidad y unión de los universitarios. “Este es un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos vivido a lo largo de este año y desear un 2026 pleno de esperanza, amor y tolerancia que es lo que nos identifica como venezolanos”.

Agradeció al párroco de la Catedral de Valencia Nuestra Señora del Socorro, Joel Núñez, por prestar los espacios. Por su parte, la directora central de cultura de la UC, María Blanca Rodríguez, dijo que este concierto se ha convertido en un momento muy esperado por todos.

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“Esta es una ocasión para el reencuentro y disfrute de toda la familia, que congrega a músicos que forman parte de agrupaciones de la Universidad y del Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela, en la interpretación de un hermoso repertorio musical para celebrar la Navidad”.

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