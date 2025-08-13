miércoles, agosto 13, 2025
Realizado Plan Vacacional Comunitario Dracu Acuático en La Isabelica

Plan Vacacional Comunitario Dracu Acuático en La Isabelica

La Gobernación del estado Carabobo, a través Fundadeporte, dio inicio al Plan Vacacional Comunitario Dracu Acuático 2025 en el complejo de piscinas de La Isabelica; ubicado en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia.

Más de 400 niños y niñas participan en esta jornada, que tiene como objetivo brindar un espacio de recreación sana. Promover el deporte acuático y fortalecer hábitos saludables durante la temporada vacacional.

Plan Vacacional Comunitario Dracu Acuático en La Isabelica

Bajo la orientación de entrenadores y recreadores, los pequeños reciben entrenamiento básico en flotabilidad y técnicas de nado. Con el fin de familiarizarse con la natación y avanzar progresivamente a lo largo del mes que dura el plan.

“Hemos dado inicio a este plan vacacional donde un total de 418 jóvenes, divididos en 215 niñas y 203 niños, podrán disfrutar de un mes de clases de natación. Incursionando poco a poco en este hermoso deporte, no solo atendemos a la comunidad de La Isabelica”; destacó Leobaldo Gómez, presidente de Fundadeporte.

“Posterior a este plan arrancaremos el programa de masificación deportiva, en alianza con colegios de la zona. Para seguir impulsando las disciplinas acuáticas y formar a los campeones del futuro”, destacó Gómez.

Plan Vacacional Comunitario Dracu Acuático en La Isabelica

Padres y representantes celebraron la iniciativa, destacando el esfuerzo de las autoridades en ofrecer alternativas recreativas de calidad durante la temporada vacacional. En este contexto, Dalila García, madre de tres niños inscritos, expresó que actividades como esta no solo brindan diversión, sino que también fortalecen la disciplina y el trabajo en equipo en las nuevas generaciones.

Leobaldo Gómez, presidente de Fundadeporte.

“Me parece fundamental que este plan esté disponible para todos, hoy mis hijos están felices nadando y aprendiendo en estas hermosas piscinas, actividades como esta fortalecen el desarrollo físico y emocional de los niños, fomentando hábitos saludables y el amor por el deporte”.

Esta jornada, forma parte del plan nacional de masificación deportiva impulsado por el presidente Nicolás Maduro y liderado en Carabobo por el gobernador Rafael Lacava, con la meta de consolidar a la región como referencia en el deporte y la formación de talentos para Venezuela.

