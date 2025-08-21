Compartir

Venezuela se prepara para dar un paso trascendental en el camino hacia la soberanía agroecológica con la realización del primer Encuentro Comunal Nacional de Productoras y Productores de Bioinsumos, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de septiembre en la sede de PDVSA La Estancia, en Caracas.

La información fue ofrecida en rueda de prensa por el viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez, quien destacó que este encuentro se convertirá en un espacio de intercambio de saberes, experiencias y avances tecnológicos para fortalecer la producción nacional de bioinsumos.

Sánchez explicó que la convocatoria es fruto de meses de articulación entre distintas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), desde el Ministerio de Comercio Nacional con el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), así como la Corporación Venezolana de Agricultura Urbana y Periurbana (CVAUP) y la Fundación CIARA, ambos entes adscritos al Ministerio para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana.

El viceministro Sánchez informó que con este esfuerzo conjunto se busca garantizar la calidad, la innovación y la organización del pueblo productor en cada rincón del país. “Hacemos la invitación a un importante encuentro que reunirá a todas las comunas productoras de bioinsumos, con el fin de intercambiar experiencias que corresponden a la producción de diferentes preparados que necesitamos para el desarrollo de las siembras y la producción agroecológica”, expresó.

Actividades técnicas y formativas

Como antesala al evento central, el viceministro notificó que se desarrollará una agenda de actividades técnicas y formativas que servirán de preparación para las delegaciones participantes, este 20 de agosto se realizará la charla sobre infraestructura de calidad, dictada por técnicos de SENCAMER.

El 22 se llevará a cabo un taller sobre certificación, importación y exportación de bioinsumos a cargo del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI); el 25 se efectuará una visita guiada a la empresa Agrobiotech en la Universidad Central de Venezuela (UCV), y el 27 se realizará un taller de gestión de empresas de propiedad social agroproductivas en la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) Planta Agroindustrial Socialista Agroecológica de la Comuna Fabricio Vive, en Gramoven, Caracas.

“Es una agenda bastante nutrida y útil, de mucho apoyo para quienes vienen incursionando en este mundo, y dejará todo preparado para el gran encuentro de septiembre”, subrayó.

