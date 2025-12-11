GastronomíaPortadaRecetas

Receta de dulce de lechosa con piña para esta Navidad

By Redacción Noticias24Carabobo
0
90
dulce de lechosa con piña

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Como estamos en Navidad hay que aprender a preparar las recetas caseras como el dulce de lechosa con piña. El cual por estos días es uno de los mejores para compartir en familia como con los amigos.

Dulce de lechosa con piña para esta Navidad, ingredientes

2 Lechosas Verdes medianas (Papaya)

Dos Piñas maduras

Un Kilo Azúcar

1 Litro Agua

2 Cucharadita Clavo de olor

Preparación:

Se pelan la lechosa y la piña y se ralla por la parte gruesa del rayo. Por separado se colocan las dos. Se pone a cocinar en un caldero o cacerola grande juntas con 1/2 kilo de Azúcar y 1/2 litro de Agua.

Cuando comienza a hervir se le coloca el clavo de olor. Se deja a cocinar hasta que el agua seque un poco. Cuando este más seco se le agrega el resto de el azúcar y 1/4 de agua y se le da paleta con una cuchara de madera hasta que el caramelo se dore.

Ya listo se deja reposar un poco en el caldero o cacerola luego se pasa a un envase más pequeño y se guarda a la nevera para que enfrié bien. Puedes acompáñalo con Galletas o Pan salado y buen Provecho

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Divinas!, Prepara unas galletas de Navidad de chocolate

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceYiyi Medina/Cookpad
Artículo anterior
Clima hoy 11 de diciembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH
Artículo siguiente
Efemérides del 11 de diciembre, nace Renny Ottolina y se celebra el Día del Locutor
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes