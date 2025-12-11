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Como estamos en Navidad hay que aprender a preparar las recetas caseras como el dulce de lechosa con piña. El cual por estos días es uno de los mejores para compartir en familia como con los amigos.

Dulce de lechosa con piña para esta Navidad, ingredientes

2 Lechosas Verdes medianas (Papaya)

Dos Piñas maduras

Un Kilo Azúcar

1 Litro Agua

2 Cucharadita Clavo de olor

Preparación:

Se pelan la lechosa y la piña y se ralla por la parte gruesa del rayo. Por separado se colocan las dos. Se pone a cocinar en un caldero o cacerola grande juntas con 1/2 kilo de Azúcar y 1/2 litro de Agua.

Cuando comienza a hervir se le coloca el clavo de olor. Se deja a cocinar hasta que el agua seque un poco. Cuando este más seco se le agrega el resto de el azúcar y 1/4 de agua y se le da paleta con una cuchara de madera hasta que el caramelo se dore.

Ya listo se deja reposar un poco en el caldero o cacerola luego se pasa a un envase más pequeño y se guarda a la nevera para que enfrié bien. Puedes acompáñalo con Galletas o Pan salado y buen Provecho

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