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Receta de la torta negra de Navidad, tradición decembrina en el país

By Redacción Noticias24Carabobo
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torta negra de Navidad
Foto: Cookpad

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Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
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La torta negra de Navidad es una de las más famosas que hay en esta temporada decembrina en el país. Aquí traemos la receta original para que la prepares y disfrutes de este rico postre luego del plato navideño.

Torta negra de Navidad, ingredientes

Para la Torta

1 kilo harina leudante

1 kilo azúcar

10 huevos

1 kilo margarina

1 malta

200 gr cacao en polvo o un cuarto de caramelina

500 gr o 2 tazas de macerado

Para el Macerado

1/4 taza avellanas peladas y picaditas (aprox.unos 30 gramos)

1/4 taza nueces picaditas, (aprox. 30 gramos)

1/4 de taza cáscara de naranja confitada (abrillantada), picadita, (aprox.30 gramos)

1/2 taza ciruelas pasas sin semillas, picaditas, y 1/2 taza de uvas pasas unos 50 gramos

1/4 kilo frutas confitada

1/4 cucharadita clavo de especie, molido;

1/4 cucharadita canela molida;

1/2 taza ron

1/4 taza melaza de papelón negro (panela o azúcar morena)

Preparación:

Preparar el macerado con anterioridad. Vierta todos los ingredientes dentro de un envase de vidrio que pueda tapar, se recomienda un mínimo de dos semanas a dos meses de anticipación. Cuanto más tiempo mejor.

Unas 3 horas antes de comenzar la preparación de la torta, se saca la maceración del refrigerador para que adquiera la temperatura ambiente.

En el recipiente de una batidora eléctrica se ponen la mantequilla y se bate hasta tener consistencia de crema. Siempre batiendo se agrega el azúcar y se continúa batiendo unos 5 minutos. Se agregan los huevos, uno a uno, batiendo muy bien después de cada adición, y al final el chocolate derretido o la caramelina, la malta y se bate por unos minutos más hasta que esté bien integrado.

Por último, sin batir, con movimientos envolventes, se agregan alternadamente, por partes, la harina cernida con el polvo de hornear y la maceración de frutas, terminando con la harina. Se mezcla bien y se vierte en el molde.

Llevar a horno precalentado a 190 C por 50 minutos o hasta que al introducirle un palillo, salga seco. Puede ser necesario cubrir el molde al final, para que la torta no se dore demasiado por encima.

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SourceReceta de Adriana Gómez/Cookpad
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