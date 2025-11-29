El flan de miel es una variante sofisticada y sumamente aromática del flan tradicional. Sustituyendo el caramelo de azúcar por miel pura, se obtiene un postre con un sabor más profundo, floral y menos empalagoso.
Es ideal para celebraciones o para sorprender con un postre elegante y reconfortante.
Ingredientes
- Aceite antiadherente en spray
- 1 huevo grande
- 1/2 taza de sustituto de huevo
- 1 y 1/2 taza de leche descremada
- 1/4 taza más 3 cucharadas de miel (separadas)
- 1/2 cucharadita de ralladura de limón
- 1 cucharadita de vainilla
- 1/2 cucharadita de canela molida
Preparación
- Precaliente el horno a 325 °F. Rocíe cuatro flaneras o pocillos resistentes al horno con aceite antiadherente en spray.
- Prepare el baño María: Hierva el agua en una cacerola a fuego medio-alto.
- Mientras tanto, en una fuente para mezclar combine el huevo, el sustituto de huevo, la leche, 1/4 taza más 1 cucharada de miel, la ralladura de limón y la vainilla. Bata hasta que esté mezclado, pero no espumoso.
- En otra fuente, mezcle 2 cucharadas de miel y canela. Mezcle bien.
- Coloque las flaneras en una fuente para hornear que sea lo suficientemente grande para acomodarlos al baño María. Saque media cucharada de la miel y canela y colóquela en cada pocillo. Divida la mezcla de huevo por igual en cada flanera.
- Coloque la fuente para hornear en la rejilla del medio del horno y vierta el agua hirviendo hasta que alcance 1 pulgada de alto, teniendo cuidado de que no salpique el agua al flan. Hornee por 45 minutos o hasta que un cuchillo salga limpio al insertarlo en el flan.
- Sirva caliente o frío. Antes de servir, afloje los bordes de las flaneras con un cuchillo o espátula y colóquelos invertidos en platos de postre individuales.
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