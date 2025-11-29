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El flan de miel es una variante sofisticada y sumamente aromática del flan tradicional. Sustituyendo el caramelo de azúcar por miel pura, se obtiene un postre con un sabor más profundo, floral y menos empalagoso.

Es ideal para celebraciones o para sorprender con un postre elegante y reconfortante.

Ingredientes Aceite antiadherente en spray

1 huevo grande

1/2 taza de sustituto de huevo

1 y 1/2 taza de leche descremada

1/4 taza más 3 cucharadas de miel (separadas)

1/2 cucharadita de ralladura de limón

1 cucharadita de vainilla

1/2 cucharadita de canela molida