El agua de sandía (o agua fresca de sandía) es una bebida sencilla, hidratante y perfecta para el clima cálido. Es naturalmente dulce, baja en calorías y una excelente manera de aprovechar todas las propiedades de esta fruta.
Ingredientes
- 3 tazas de sandía cortadas en cubos, sin semillas
- 1/2 taza de jugo de naranja
Preparación
- Ponga la sandía y el jugo en la licuadora. Asegure bien la tapa.
- Mezcle bien.
- Sirva de inmediato.
- Refrigere las sobras dentro de las siguientes 2 horas.
Notas:
- El jugo de 2 naranjas rinde aproximadamente 1/2 taza
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