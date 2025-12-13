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El agua de sandía (o agua fresca de sandía) es una bebida sencilla, hidratante y perfecta para el clima cálido. Es naturalmente dulce, baja en calorías y una excelente manera de aprovechar todas las propiedades de esta fruta.

Ingredientes 3 tazas de sandía cortadas en cubos, sin semillas

1/2 taza de jugo de naranja