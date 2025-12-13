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Receta refrescante: Agua de sandía natural

By Redacción Noticias24Carabobo
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El agua de sandía (o agua fresca de sandía) es una bebida sencilla, hidratante y perfecta para el clima cálido. Es naturalmente dulce, baja en calorías y una excelente manera de aprovechar todas las propiedades de esta fruta.

Ingredientes

  • 3 tazas de sandía cortadas en cubos, sin semillas
  • 1/2 taza de jugo de naranja

Preparación

  1. Ponga la sandía y el jugo en la licuadora. Asegure bien la tapa.
  2. Mezcle bien.
  3. Sirva de inmediato.
  4. Refrigere las sobras dentro de las siguientes 2 horas.

Notas:

  • El jugo de 2 naranjas rinde aproximadamente 1/2 taza

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