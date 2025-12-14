Este parfait es una opción deliciosa, rápida de preparar y muy saludable, ideal para un desayuno nutritivo, un snack a media tarde o un postre ligero. Se basa en capas de texturas cremosas, crujientes y frutales.
Ingredientes
- 1 taza de fresas
- 1 taza de granola baja en grasa
- 1 taza de arándanos u otra fruta
- 1 taza de yogur natural bajo en grasa
Preparación
- Lávese las manos con agua y con jabón.
- Divida las fresas en 4 vasos
- Espolvoree 1/4 de taza de granola sobre las fresas en cada vaso.
- Divida los arándanos y colóquelos encima de la granola
- Con una cuchara, coloque un 1/4 de taza de yogur sobre los arándanos
- Disfrute inmediatamente
- Refrigere las sobras en las siguientes 2 horas
Notas:
- Sustituya cualquier fruta congelada, enlatada y escurrida o fresca cortada en pedazos por las fresas y arándanos
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