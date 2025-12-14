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Este parfait es una opción deliciosa, rápida de preparar y muy saludable, ideal para un desayuno nutritivo, un snack a media tarde o un postre ligero. Se basa en capas de texturas cremosas, crujientes y frutales.

Ingredientes 1 taza de fresas

1 taza de granola baja en grasa

1 taza de arándanos u otra fruta

1 taza de yogur natural bajo en grasa