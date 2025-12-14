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Receta refrescante: Parfait de Arándanos (Blueberry Parfait)

By Redacción Carabobo
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Parfait de Arándanos

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Redacción Carabobo
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IOTA Latino
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Este parfait es una opción deliciosa, rápida de preparar y muy saludable, ideal para un desayuno nutritivo, un snack a media tarde o un postre ligero. Se basa en capas de texturas cremosas, crujientes y frutales.

Ingredientes

  • 1 taza de fresas
  • 1 taza de granola baja en grasa
  • 1 taza de arándanos u otra fruta
  • 1 taza de yogur natural bajo en grasa

Preparación

  1. Lávese las manos con agua y con jabón.
  2. Divida las fresas en 4 vasos
  3. Espolvoree 1/4 de taza de granola sobre las fresas en cada vaso.
  4. Divida los arándanos y colóquelos encima de la granola
  5. Con una cuchara, coloque un 1/4 de taza de yogur sobre los arándanos
  6. Disfrute inmediatamente
  7. Refrigere las sobras en las siguientes 2 horas

Notas:

  • Sustituya cualquier fruta congelada, enlatada y escurrida o fresca cortada en pedazos por las fresas y arándanos

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