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Recién nacido murió tras ingerir «un guarapo de plantas»

By Redacción Noticias24Carabobo
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Niño falleció cuando estaba intentando subir una pared en construcción - Recién nacido murió guarapo

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Redacción Noticias24Carabobo
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Un bebé de 31 días de nacido, murió el lunes en un hospital de la ciudad de San Felipe, en el estado Yaracuy, por sufrir de un complejo cuadro de salud luego de consumir un guarapo de plantas.

El bebe fue trasladado por su madre hasta el Hospital Pediátrico Niño Jesús de San Felipe, el pasado viernes, 9 de enero. El bebé presentaba vómito, diarrea y deshidratación, de manera que se mantuvo hospitalizado.

De acuerdo al medio Yaracuy al Día, el bebé consumió un guarapo de plantas preparado por su familia. En cuestión de tiempo, comenzó a manifestar los severos síntomas que ameritaron su hospitalización.

A pesar de la atención médica, el estado del bebé siguió empeorando con el paso de los días y comenzó a presentar dificultad para respirar. Finalmente, falleció en la tarde del lunes en el hospital.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) puso en marcha las pesquisas del caso.

El cadáver del bebé fue entregado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia correspondiente. Así pues, las autoridades esperan determinar si el pequeño falleció por consumir el guarapo o si se trató de otra problemática.

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SourceEl Aragueño
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