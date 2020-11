Los candidatos a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre entran en la recta final, pocos días para la contienda electoral, la campaña ha tomado calor, los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico en Carabobo deben estar mosca con el plan de movilización en defensa del voto, ubicar a nivel de las barriadas, las comunidades, las estructuras electorales, identificar quienes son quienes van a garantizar la victoria de esta batalla a la que se enfrentan, sobre todo porque se puedan dar fenómenos electorales de movilización espontanea de factores de oposición lo cual beneficiaria candidaturas de partidos como Esperanza para el Cambio, Soluciones para Venezuela o Alianza Revolucionaria, como dicen el pueblo, seguro mató a confianza, no caigan en triunfalismo camaradas revisen cada detalle de logística que la maquinaria funcione. Hay que resaltar el trabajo de acompañamiento de la milicia bolivariana, la cual juega papel fundamental junto a la comisión de defensa integral a través de las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI) tocando los cuadros revolucionarios, desplegados en los casa por casa, abordajes en los sectores populares, para buscar los votos revolucionarios que permitan recuperar la Asamblea Nacional. El escenario actual socio económico es sumamente difícil con una inflación derivada de un dólar paralelo criminal que prácticamente desapareció en valor del soberano, ya que el bolívar se devalúa en cuestión de horas, en los últimos días la especulación ha sido grosera, asfixiante, el precio de los productos básicos, aunado a gasolina en un costo de hasta 2 dólares el litro, no lo aguanta nadie, el gobierno nacional implementara operativos en los próximos días a través de la Sundde para intentar frenar el alza desproporcionado de algunos rubros de la comida. Mano dura con los especuladores. Afortunadamente la distribución de gas doméstico comienza a regularizarse, sabemos que ya en varios municipios de Carabobo, comenzaron a despachar las bombonas a edificios y a nivel de las comunidades. OBRA DE LUJO: Los trabajos que la Gobernación del estado Carabobo ejecuta en el Viaducto de La Cabrera, tan olvidado por gobiernos anteriores, es sin duda una obra de lujo, tal y como el gobernador Rafael Lacava la calificó en días pasados al decir que el túnel de la cabrera está quedando como en Dubai, impresionante el cambio que ya se puede observar pese a que aún le falta a los trabajos, sobre todo resalta la iluminación, las cabillas que sobresalían fueron eliminadas, reparación de la vialidad, es una obra que los carabobeños y todo aquel que atraviesa este túnel agradecerá al gobernador Rafael Lacava por haberle metido el pecho a esta obra que durante muchos años se había deteriorado. GASOLINA: Nuevamente ante la escasez del suministro de combustible que se presenta en el estado Carabobo, situación que está generando interminables colas en las principales estaciones, se afincan las mafias dolarizadas que están detrás del negocio de la venta de gasolina, lo hemos venido denunciando en reiteradas oportunidades, ya los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Sebin están al tanto de esta situación y procesan informe de inteligencia en relación a estos personajes varios de ellos ligados al gobierno regional, en la bomba que está ubicada en las inmediaciones del terminal de pasajeros Big Low Center, está controlada por un funcionario vinculado al sector transporte en el estado, allí por ser gasolina subsidiada se destina 60 por ciento a transporte y el 40 por ciento restante va a parar presuntamente al bolsillo de este funcionario, que hasta hace poco tenía el control de la estación ubicada en la autopista regional del centro entre Valencia y San Diego al lado de un reconocido centro comercial, de ahí se repartían mensual 20 mil dólares de ganancia entre cuatro, ahora es controlada por otros sujetos, uno de ellos aparentemente el bombero de nombre Alexander, otro de nombre Tomas, que presuntamente trabaja en la secretaria de transporte de la gobernación, otro se llama Jorge, ya que en horas de la noche, incluso en la madrugada. se puede observar las colas de camionetas y carros último modelo para surtir de combustible el cual venden entre 1,5 y hasta 2 dólares por litro. Malo no es. Me llegó información desde Caracas me indican que se ordenó investigar a un alto funcionario del gobierno regional que además preside un instituto, pero cuyo negocio rentable es con la venta de gasolina dolarizada, en colaboración con un director de una policía municipal cuyo funcionario está en el ojo de Viceministerio de Sistema Integrado de Policía Visipol lo que se rumora de buena fuente es que este director esta en salsa y no es de tomate, sea removido en los próximos días de ese cuerpo policial. El Presidente de la República, Nicolás Maduro decía en estos días en televisión: “Ya basta de tanta indolencia, de tanto bandido, de tanto corrupto, de tanta rata vestida de roja, rojita robando y traicionando al pueblo, hay que perseguirlos, ubicarlos, interpelarlos de cara al pueblo”. Deberían comenzar por Carabobo esa depuración, esa misión, abundan, no son revolucionarios están millonarios por la revolución pero ni un cuadro de Chávez se observa en sus oficinas, sáquenlo por ahí. Otros que de no tener casa propia, ahora viven en sendas casas de 600 mil dólares. Y así pare de contar. DENUNCIA: Me desplazaba hacia el Municipio Carlos Arvelo en labores periodísticas, en la vía Valencia Güigüe, a la altura de la recta majagual, al chófer del vehículo lo sorprendió en la vía un muro de más de 2 metros de altura de tierra, residuos, palos, piedras, ramas,, producto de un dragado que se hizo del caño, habitantes de las comunidades de Agua Dulce y Cascabel me indicaron en el sitio que el presidente del Instituto de Ambiente de la Alcaldía de Valencia, Santiago Brusco, tras realizar este trabajo dejó esos desechos arrojados en la vía, lo cual ya ha ocasionado varios accidentes de tránsito, según refieren habitantes de la zona, lo peor, es que personas afectadas se han dirigido hasta esa institución para solicitar retiren esos desechos para despejar la vía pero según el presidente del Instituto de Ambiente se niega a tal petición, no se entiende tal negación siendo que es un servidor público de tanta experiencia en materia de municipalidad, recordemos que Santiago Brusco viene de la gestión del ex alcalde de Valencia Edgardo Parra. DATO: El partido de oposición Proyecto Venezuela se siente representado en la sala institucional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que funciona en la sede de la Alcaldía de Valencia, pero más representado esta aun con una candidata suplente de un candidato del chavismo por el circuito 5 a las parlamentarias del 6 de diciembre, candidato por cierto que goza de gran rechazo por los habitantes de las comunidades del sur de Valencia. Mosca con esos escuálidos infiltrados camaradas, recordemos el caso cuando se pretendió lanzar por el circuito 3 de Carabobo a las elecciones de legisladores al opositor Felice Martinelli, quien fue sustituido por el camarada Francisco Fonseca.

Hasta aquí por hoy, nos leemos el próximo lunes 30 de noviembre