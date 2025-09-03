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Fue recuperada la vialidad en la comuna Renacer del Sur Socialista de Miguel Peña. Cumpliendo con la Agenda Concreta de Acción (ACA), la alcaldesa de Valencia Dina Castillo, a través de IAMVIAL; se llevó a cabo el despliegue de cuadrillas de mantenimiento vial en calles y avenidas en la comunidad La Castrera de la parroquia Miguel Peña.

Durante los trabajos, fueron colocados más de 320 toneladas de asfalto y distribuidos 27 reductores de velocidad. Con su debida demarcación, para reforzar la seguridad peatonal en la zona.

Las labores se realizaron en las calles Santa Ana, 55, 56,57, Nueva Granada y en las avenidas Independencia, 111- A (Santa Teresa) y Libertador de los sectores 12, 13, 14 y 15. Beneficiando a más de 4 mil habitantes de la comunidad La Castrera.

Comuna Renacer del Sur Socialista de Miguel Peña

Gladys Inojosa, habitante del sector La Castrera, expresó «estamos muy agradecidos los más de 4.192 habitantes de mi bella comunidad La Castrera, contentos con nuestra «Dinamita» la alcaldesa Dina Castillo, el gobernador Rafael Lacava y nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro por estos trabajos, que aplaudimos de principio a fin, así se gobierna, el poder popular organizado y unos líderes que escuchan al pueblo y responden efectivamente», puntualizó.

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De igual manera, Marianela Bonilla, habitante de la zona indicó «estos trabajos van a beneficiar al transporte público, a nuestros niños, jóvenes y personas con discapacidad, gracias a nuestra alcaldesa Dina Castillo, al gobernador de todos los carabobeños, el líder Rafael Lacava y el presidente Nicolás Maduro, hoy mi sector está quedando muy bonito y con los reductores bien marcados, para que los conductores tengan más precaución al manejar», enfatizó.

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