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624 horas continúas de intenso trabajo fue lo que se necesitó para extraer el último cuerpo del minero atrapado en la mina 4 Esquinas, ubicada en el sector Caratal, del municipio El Callao, el pasado 13 de octubre.

Familiares de la víctima, identificada como Fadiangel Trejo (26), esperaron 26 días a las afueras de los cilindros o pozos mineros, elevando sus plegarias al cielo para poder recuperar el cuerpo del joven, quien era parte de los 13 mineros atrapados.

Trejo se encontraba ubicado a 35 metros de profundidad y, al igual que su hermano menor, Fadiannel Herrera, fueron sorprendidos en uno de los pozos con el desborde de uno de los riachuelos que debido a las intensas lluvias provocó la caída de agua y posterior colapso del pozo donde se encontraba.

Recuperan cuerpo

Nilibeth Camacho, madre de Fadiangel Trejo, informó sobre la extracción del cuerpo de su hijo y que el mismo se realizó en horas de la tarde del pasado domingo por parte de un grupo de mineros artesanales y funcionarios de Control de Emergencias de Minerven.

Con la recuperación del cuerpo de Trejo se cierran las maniobras de búsqueda de las 13 víctimas mortales, atrapadas en un cilindro minero desde el pasado 13 de octubre.

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