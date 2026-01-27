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Para recuperar masa muscular a los 60 años, enfócate en una dieta rica en proteínas y nutrientes. Combina ejercicios de fuerza (pesas ligeras, bandas elásticas) con aeróbicos (caminar) para estimular el músculo.

Y asegúrate de descansar adecuadamente, ya que una rutina integral previene la sarcopenia y mejora la calidad de vida. Debes cumplir con disciplina dieta, además de ejercicio y descanso para poder lograrlo.

Masa muscular a los 60 años, nutrición Clave

Proteínas: Incluye carnes magras, pescado, huevos, lácteos, frijoles y lentejas en cada comida, aportando entre 20 y 35 gramos por ingesta.

Vitaminas y Minerales: Consume frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, prestando atención al Calcio y Vitamina D para huesos y músculos.

Hidratación: Bebe suficiente agua a lo largo del día.

Ejercicio Físico

Fortalecimiento (2-3 veces por semana):

Usa bandas elásticas, pesas ligeras o tu propio peso corporal para sentadillas (con silla), flexiones en la pared, y elevaciones de pantorrillas.

Realiza ejercicios que trabajen todo el cuerpo, como los que se muestran en videos para adultos mayores, con movimientos controlados.

Aeróbico: Caminar, subir escaleras o nadar de forma regular para mejorar la resistencia y la salud cardiovascular.

Flexibilidad: Incorpora estiramientos para mejorar la movilidad.

Estilo de Vida

Descanso: Duerme al menos 7 horas para permitir la recuperación muscular.

Evita Sedentarismo: Mantenerse activo reduce la pérdida muscular.

Salud General: Controla enfermedades crónicas, evita fumar y limita el alcohol, ya que afectan la función muscular.

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