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Una red de contrabando de Iphones robados era liderado por un venezolano en Chile. Los aparatos de comunicación robados tenían como destino Hong Kong. El sujeto está acusado de realizar envíos entre los años 2023 y 2025.

El pasado viernes, los carabineros estuvieron realizando la captura del sujeto, quien está señalado de tener una gran cantidad de celulares como de computadoras portátiles. Este hacia el envío por una empresa reconocida de envíos.

Pero los mismos eran enviados como “partes o piezas de automóviles” o como repuestos “Apple, con el fin de burlar a las autoridades. La investigación del caso se vinculó a Reino Unido donde se desarticuló una banda internacional de contrabandistas.

Red de contrabando de Iphones robados era liderada por un venezolano

Estos exportaban el 40% de los teléfonos que robaban en Londres. Luego de dicha operación se detuvieron cerca de 18 sospechosos, donde además se pudo recuperar un total de dos mil aparatos.

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Carabineros de Chile junto a otros cuerpos de seguridad de varios países pudieron desarticular dicha red. La investigación inicial empezó con un teléfono robado cerca de un aeropuerto en Londres. El teléfono robado fue encontrado en una caja en un almacén que tenía como destino Hong Kong.

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