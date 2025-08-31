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Este sábado 30 de agosto, se inauguró la segunda tienda redvital makro en formato urban market 24 horas, en la avenida Universidad, al lado del Carabobeño, Naguanagua en el estado Carabobo.

Gesaria Lapietra, embajadora de la marca, fue la encargada de dar la bienvenida a clientes y aliados, compartiendo momentos especiales con todos los presentes en la inauguración de este nuevo espacio en Naguanagua.

Redvital Makro urban market en Naguanagua

En un ambiente festivo y familiar, se realizó la apertura a las 9:30 a. m. , con el significativo corte de cinta que fue acompañado de un gran número de personas quienes esperaban de manera entusiasta que abrieran sus puertas.

Esta tienda llega con un concepto innovador de urban market, diseñado para ofrecer a los clientes una experiencia de compra moderna y continua; con un surtido amplio que incluye maquillaje, productos de salud, artículos de uso cotidiano y alimentos.

«Acá estamos súper felices, contentos inaugurando esta nuestra segunda tienda en Naguanagua, con el concepto Redvital Makro urban market, un concepto en donde se reúne no solo salud, sino alimento en un solo lugar, acá como dice nuestro eslogan Vive saludable con Redvital Makro tu aliado”, expresó Emilio Miquelena, directivo de RedVital Makro.

El establecimiento estará abierto las 24 horas del día, lo que garantizará la disponibilidad constante para los consumidores. Este formato urbano busca responder a las necesidades dinámicas de la ciudad, combinando conveniencia, variedad y atención personalizada.

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Redvital Makro invita a todos los naguanaguenses a conocer la tienda y a formar parte de esta propuesta de bienestar, economía y vanguardia.

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