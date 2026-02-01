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Redvital makro logra éxito rotundo con su primera promoción 4×4 del año

By Redacción Noticias24Carabobo
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promoción 4x4 redvital makro 2026

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Redacción Noticias24Carabobo
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El pasado 29 de enero marcó el inicio de una de las jornadas comerciales más esperadas del año: la promoción 4×4 de redvital makro en todas sus tiendas del país.

Durante cuatro días consecutivos, las 37 sucursales que integran la red en todo el país, se convirtieron en el epicentro del ahorro para las familias venezolanas, cerrando este domingo 1 de febrero con cifras récord de asistencia y ventas.

En esta jornada especial de redvital makro, todos los usuarios adquirieron productos sin límites de cantidad, tanto al mayor como al detal.

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Primera promoción 4×4 del año en redvital makro

Jesús Araujo, gerente de mercadeo de redvital makro detalló que en esta jornada “la receptividad de los clientes ha sido abrumadora en las 37 sucursales a nivel nacional, esto de acuerdo a los precios que hemos logrado alcanzar de la mano de nuestros proveedores, aliados comerciales y todo el equipo comercial”.

Por su parte, Dayana Seijas, encargada de las Comunicaciones Externas detalló que el lanzamiento de esta promoción ha sido bastante importante para la empresa. “El 4×4 es nuestra bandera, precisamente con la intención de llevar bienestar a cada rincón de nuestro país”, expresó.

Asimismo, Seijas explicó que durante lo que queda de jornada especial las hipertiendas laborarán hasta las 8:00 p.m. y en las urban market se estará trabajando las 24 horas.

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Récord de asistencia y ventas
La jornada no solo se limitó a la venta de productos, las 37 sucursales de la red ofrecieron una experiencia integral a todos sus clientes que incluyó:

  1. Degustaciones gratuitas: Alianzas con proveedores que permitieron a los asistentes conocer nuevos productos.

  2. Actividades recreativas: Instalación de colchones inflables y dinámicas para niños, especialmente durante el fin de semana.

  3. Logística eficiente: Refuerzo de personal en cajas y pasillos para gestionar la alta afluencia de clientes.

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Con el cierre de esta primera gran promoción del 2026, redvital makro reafirman su compromiso de expansión y servicio.

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Regresa la promoción «4×4» de Redvital Makro en todas sus tiendas del país

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