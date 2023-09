Compartir

El periodista Vladimir Villegas advirtió que el referéndum consultivo sobre el Esequibo podría realizarse el mismo día de las primarias de la oposición.

En ese sentido, Villegas advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE), le daría prioridad a dicha consulta.

«No tiene sentido hacer un referéndum para lo que ya todos sabemos, a menos que detrás de esa decisión haya la voluntad de hacer algo» comentó.

Primarias de la oposición

Con relación a los candidatos inhabilitados para las elecciones opositoras, Villegas resaltó lo siguiente: «A menos que haya una negociación de la que no me he enterado, no veo un CNE que permita a los inhabilitados participar».

Hasta el momento, se desconoce cuándo se realizaría el referéndum consultivo sobre el Esequibo, pero sí que la oposición celebrará sus comicios el próximo 22 de octubre.

Lo que dijo Vladimir Villegas

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Hidrocentro: restituido servicio de agua en el centro del país