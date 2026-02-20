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Según una nota de prensa de la agencia Reuters las refinerías en el país aumentaron procesamiento a 35% de su capacidad instalada. Según los trabajadores de las instalaciones ubicadas en varias entidades.

Esto supera la cifra del año pasado la cual estaba entre un 20 y 25% para asegurar la creciente demanda interna. Las refinerías en el país son operadas por PDVSA y se ubican en Falcón con Amuay.

Además de Cardón en Falcón, El Palito en Puerto Cabello, como en Puerto La Cruz. De esa manera se han procesado un total de 450 mil barriles de petróleo esta semana, dijeron las fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Refinerías en el país aumentaron procesamiento al 35% de su capacidad

PDVSA ha estado recuperando su producción a cerca de un millón de bpd en este mes. Como ha estado cambiando desde el año pasado la configuración de algunos de los mejoradores de crudo en la principal petrolera del país.

Sobre todo en la Faja Petrolífera del Orinoco, para asegurar de esta manera materia prima para sus refinerías. Venezuela además ha estado trabajando para fabricar gasolina de alto octanaje.

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