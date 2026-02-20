Política y economíaPortada

Refinerías en el país aumentaron procesamiento al 35% de su capacidad

By Redacción Carabobo
0
86
Refinerías en el país aumentaron procesamiento
Foto: El Diario.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Según una nota de prensa de la agencia Reuters las refinerías en el país aumentaron procesamiento a 35% de su capacidad instalada. Según los trabajadores de las instalaciones ubicadas en varias entidades.

Esto supera la cifra del año pasado la cual estaba entre un 20 y 25% para asegurar la creciente demanda interna. Las refinerías en el país son operadas por PDVSA y se ubican en Falcón con Amuay.

Además de Cardón en Falcón, El Palito en Puerto Cabello, como en Puerto La Cruz. De esa manera se han procesado un total de 450 mil barriles de petróleo esta semana, dijeron las fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Refinerías en el país aumentaron procesamiento al 35% de su capacidad

PDVSA ha estado recuperando su producción a cerca de un millón de bpd en este mes. Como ha estado cambiando desde el año pasado la configuración de algunos de los mejoradores de crudo en la principal petrolera del país.

Sobre todo en la Faja Petrolífera del Orinoco, para asegurar de esta manera materia prima para sus refinerías. Venezuela además ha estado trabajando para fabricar gasolina de alto octanaje.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Pensión IVSS de marzo 2026 se pagará en esta fecha y pagan el bono Contra la Guerra Económica a los abuelos

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceBanca y Negocios
Artículo anterior
Venezuela sale a luchar por el título en el Clásico Mundial de Beisbol con estos dos lanzadores
Artículo siguiente
Funvisis reportó temblor en Valencia de esta magnitud
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes