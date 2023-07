El argentino Lionel Messi, sigue dando de qué hablar en suelo estadounidense; si bien el campeón del mundo ya se había ganado a los jugadores del Inter Miami, por todo lo que representa, les ha dado a muchos un regalo especial.

En el primer partido que disputó ante Cruz Azul, Leo Messi anotó un gol de falta, dejando al Inter Miami con el marcador en 4-0. Razón por la que Messi decidió celebrarlo con una sorpresa a sus compañeros de equipo.

El estadounidense DeAndre Yedlin, se encargó de revelar cuál había sido ese detalle. El defensa apareció en una rueda de prensa con unos auriculares Beats rosados y negros hechos a medida con el escudo del Inter Miami.

Los periodistas le preguntaron por ese nuevo accesorio a lo que Yedlin respondió: “Sí, ha sido Messi. Los compró para todo el equipo. Bueno, no sé si los compró, pero se los dio a todos los jugadores para el primer partido”.

Yedlin has said that Messi gave all his Inter Miami teammates beats headphones in the clubs colours to celebrate their first win together pic.twitter.com/Oqu4WBkek4

— MC (@CrewsMat10) July 26, 2023