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Atentos conductores de transporte pesado, el Registro de operadoras de Transporte de Carga (ROTC) se está llevando a cabo desde el lunes 24 de noviembre. Así lo informó el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre en sus redes sociales.

Informó el Instituto que dicho registro se realizará en los estados Carabobo y Zulia, del 24 de noviembre al 5 de diciembre. Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los artículos 97 y 128 de la Ley de Transporte Terrestre.

Además de actualizar la base de datos de los prestadores de servicio en ambas entidades, dijo el INTT. Este operativo en el estado Carabobo se llevará a cabo en el distribuidor El Cangrejo en Puerto Cabello.

¿Qué es el Registro de Operadoras de Transporte de Carga?

El Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC) es un permiso obligatorio en Venezuela, exigido por el INTT. Que certifica la legalidad y seguridad de las empresas y personas naturales que prestan servicio de transporte de carga terrestre.

Este registro, asegura que las unidades cumplan con los requisitos técnicos y legales para operar de forma segura. Obligatorio: Es un requisito legal para operar en el transporte de carga terrestre en el país.

Para quién es: Aplica tanto a personas naturales como jurídicas que se dedican al transporte de carga. Entidad reguladora: Es gestionado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

Objetivo: Regular, controlar y supervisar la actividad del transporte de carga, garantizando la seguridad vial y el cumplimiento de la ley.

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