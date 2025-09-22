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El registro de un recién nacido ante el Saren no tiene costo alguno, el trámite es presencial. Dicho procedimiento legal garantiza derechos fundamentales de ciudadanía en el país, dicho proceso se lleva a cabo en las oficinas del registro.

En todas las oficinas del Saren a nivel nacional puedes presentar la documentación para de esa manera registrar al bebé. Para mayor información acerca de este registro puedes ir a las oficinas del Saren.

Registro de un recién nacido ante el Saren y los requisitos

Certificado de Nacido Vivo (EV-25): Se solicita el original junto a tres copias, emitido por la institución de salud donde ocurrió el alumbramiento.

Identificación de los Progenitores: Los padres deben presentar sus documentos de identidad originales y dos copias de cada uno.

Documentación Adicional: Si aplica, es necesario el acta de matrimonio o una constancia de unión en formato original y una copia.

Testigos: Se necesitan dos testigos mayores de edad, no familiares ni los padres del recién nacido, con una copia de su cédula de identidad.

Permiso Extemporáneo: Si el registro se realiza después de los 90 días posteriores al nacimiento, se debe presentar un permiso de presentación extemporánea otorgado por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA).

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Modalidades de registro y ubicaciones, La inscripción del recién nacido requiere la presencia física en las oficinas del SAREN, ya que se debe verificar la identidad y los documentos originales. Sin embargo, la solicitud de copias certificadas del acta de nacimiento se puede gestionar de forma digital a través del sitio web oficial del SAREN.

​Dicho trámite debe efectuarse en el Registro Civil de la parroquia o municipio donde el niño o niña haya nacido, o bien, en el domicilio de los padres. Algunas clínicas y hospitales del país también cuentan con unidades registrales para facilitar el proceso.

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