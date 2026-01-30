PortadaSocialesUltimas Noticias

Regresa la promoción «4×4» de Redvital Makro en todas sus tiendas del país

By Redacción Noticias24Carabobo
0
172
promoción

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Redvital makro inicio este jueves 29 de enero y hasta el 1 de febrero su tan esperada promoción especial «4×4» en todas sus tiendas del país.

Durante estos cuatro días todos los usuarios podrán disfrutarán de descuentos excepcionales en todas las categorías de productos, tanto de marcas aliadas como de la marca propia de la empresa: alimentos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, electrodomésticos y una variada gama de insumos para la salud y bienestar.

Promoción «4×4» de redvital makro

En cuanto a los precios que podrán encontrar los consumidores: La carne se encuentra en 6.99$, atún 2,49$, aceite de oliva en menos de 5$, entre otros precios asequibles para toda la familia.

Esta gran cadena de comercio cuenta además con la aplicación crediticia Cashea y todos sus pagos son a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Se invita a todos los usuarios a acercarse a su tienda más cercana a partir de mañana y aprovechar estas oportunidades antes de que finalice la promoción el próximo domingo. Para más información, pueden seguirlos en redes sociales: Instagram: @redvital_ve / @makrovzla

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

10ma caminata de Funcamama en alianza con redvital makro rompió récord de asistencia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Revelan hallazgos preliminares del accidente aeréo dónde falleció Yeison Jiménez
Artículo siguiente
CNE pospone temporalmente el registro de nuevas organizaciones con fines políticos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes