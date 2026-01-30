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Redvital makro inicio este jueves 29 de enero y hasta el 1 de febrero su tan esperada promoción especial «4×4» en todas sus tiendas del país.

Durante estos cuatro días todos los usuarios podrán disfrutarán de descuentos excepcionales en todas las categorías de productos, tanto de marcas aliadas como de la marca propia de la empresa: alimentos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, electrodomésticos y una variada gama de insumos para la salud y bienestar.

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Promoción «4×4» de redvital makro

En cuanto a los precios que podrán encontrar los consumidores: La carne se encuentra en 6.99$, atún 2,49$, aceite de oliva en menos de 5$, entre otros precios asequibles para toda la familia.

Esta gran cadena de comercio cuenta además con la aplicación crediticia Cashea y todos sus pagos son a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Se invita a todos los usuarios a acercarse a su tienda más cercana a partir de mañana y aprovechar estas oportunidades antes de que finalice la promoción el próximo domingo. Para más información, pueden seguirlos en redes sociales: Instagram: @redvital_ve / @makrovzla

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