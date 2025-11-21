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Regresó al país luego de un homicidio y quedó detenido

By Redacción Carabobo
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Un sujeto regresó al país luego de un homicidio que cometió en el estado Lara y quedó detenido y a la orden del Ministerio Público. De esa manera el Cicpc detuvo a Enmauel Peraza por el homicidio de Luis Castillo.

El extenso trabajo de investigación realizado por las comisiones de la Delegación Municipal San Juan Lara, relacionados al homicidio de Luis Alberto Castillo Álvarez (18); ocurrido en el sector el Bolívar, permitió la detención de Enmanuel Ely Peraza León (24), responsable del crimen.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, se pudo conocer que la víctima fue sometida por Enmanuel y dos hombres más. Quienes, motivados al control de la zona, sostuvieron una fuerte discusión.

Regresó al país luego de un homicidio y quedó detenido

Optando Enmanuel en desenfundar un arma de fuego y accionarla en reiteradas oportunidades. Tras cometer el hecho, el detenido huyó hacia la República de Colombia por varios años.

Regresando al territorio nacional, presumiendo que las investigaciones en su contra no seguían en curso; su detención se generó en las adyacencias donde ocurrió el crimen, cuando este se encontraba a bordo de un vehículo tipo moto. Siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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