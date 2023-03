Los reguladores de EEUU cierran el Silicon Valley Bank, luego de que la entidad financiera admitiera que atravesaba dificultades financieras.

Este viernes 10 de marzo, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) comunicó que estaba tomando posesión de Silicon Valley Bank.

Los reguladores alegan que por la “falta de liquidez e insolvencia” del banco fue designada la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) como síndico para proteger los depósitos de los clientes.

Es de mencionar que Silicon Valley Bank es un banco comercial registrado en el estado y miembro del Sistema de la Reserva Federal con sede en Santa Clara. Posee un activo de aproximadamente 209.000 millones de dólares y depósitos totales de aproximadamente 175.400 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.

También, la FDIC publicó en el comunicado que todos los depositantes “tendrán acceso completo a sus depósitos asegurados a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 por la mañana“.

Así mismo, “La FDIC pagará a los depositantes no asegurados un dividendo anticipado dentro de la próxima semana. Los depositantes no asegurados recibirán un certificado de administración judicial por el monto restante de sus fondos no asegurados. A medida que la FDIC vende los activos de Silicon Valley Bank, es posible que se realicen futuros pagos de dividendos a los depositantes no asegurados“, agregó.