Compartir

Rehabilitada Avenida Carabobo de la comuna Manuel Cedeño en Valencia. La alcaldesa de Valencia, Dina Castillo; a través del Instituto Autónomo Municipal de Vialidad (IAMVIAL), cumpliendo con la Ley del Plan de la Patria y las 7 Grandes Transformaciones 2025-2030.

En este caso con el mantenimiento permanente de la vialidad en diferentes escalas, benefició con el plan de asfaltado a más de 3.000 familias, habitantes de la avenida 103 Carabobo; de las comunidades Barrio América sector B y Candelaria Sur, pertenecientes a la Comuna Manuel Cedeño de Valencia.

Las cuadrillas de mantenimiento vial realizaron labores de preparación de terreno y la colocación de 141.2 toneladas de mezcla asfáltica en caliente. En más de 950 metros lineales de vialidad.

Rehabilitada Avenida Carabobo de la comuna Manuel Cedeño en Valencia

Habitantes de la zona, manifestaron su satisfacción al ver los trabajos realizados, por su parte, Yuli Fernández, vocera de calle agradeció este despliegue; «vinieron y las calles están quedando muy bonitas, gracias a todos, al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Rafael Lacava y por supuesto la alcaldesa Dina Castillo”.

NO DEJES DE LEER AHORA: Alcaldía de Valencia capacita a sus trabajadores en Medicina Táctica

De igual manera, Néstor Riera, habitante del sector, manifestó “esta es la respuesta que necesitábamos, infinitas gracias a toda la articulación del gobierno nacional representado por el presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y nuestra dinamita, la alcaldesa de Valencia Dina Castillo, sigan así” concluyó Riera.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas