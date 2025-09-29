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Fue rehabilitada con éxito Escuela Arcángel San Rafael en Valencia. La Gobernación del estado Carabobo, a través de la Sotern, en conjunto con (Spaddic), rehabilitaron la Escuela Bolivariana Estadal (E.B.E.) Arcángel San Rafael de la parroquia San Blas del municipio Valencia.

Durante las obras, se acondicionaron los salones de clase y espacios comunes del centro educativo, así como se realizaron trabajos en áreas de la cocina, baños, drenajes y techado. Lo que benefició a más de 150 estudiantes, así como a docentes, personal administrativo y obreros.

“Estamos bastante contentos por este arreglo importante que se le ha hecho a nuestra institución para que los 174 niños que hacen vida en los dos turnos. Puedan gozar de espacios en óptimas condiciones para su formación académica. Asimismo, contamos con el apoyo de los organismos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Policía del estado Carabobo y Policía del municipio Valencia, los cuales nos apoyan siempre con la realización de charlas sobre las normas de seguridad y prevención de accidentes”, expresó Yenni Quijada, directora de la institución.

Asimismo, indicó que el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y la comunidad, jugó un papel fundamental en la remodelación de este plantel educativo, donde los vecinos mostraron su total disposición para colaborar con los diferentes trabajos.

Escuela Arcángel San Rafael en Valencia

Por su parte, Brenda González, docente del plantel, destacó que esta obra permitirá seguir formando a las nuevas generaciones de la zona por muchos años más, los cuales contarán con espacios óptimos para su crecimiento académico.

“Es muy gratificante ver esta escuela con otra cara, hemos visto como los niños y representantes llegan contentos al ver lo bonito que quedó todo, por lo que estoy segura que esta escuela será un centro de formación para los niños de esta comunidad por muchos años más, y sé que de aquí saldrán ciudadanos de bien que contribuirán al país”, dijo.

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Estas acciones cumplen con lo establecido dentro de las líneas de acción del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para así generar políticas públicas para el beneficio de la formación educativa de los niños y niñas de Carabobo.

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