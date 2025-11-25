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La controversia en Miss Universo continúa. A pesar de que la final se realizó hace unos días, la 74a edición del certamen se ha visto envuelta en nuevas polémicas que involucran la renuncia de reinas de belleza.

En un hecho inusual, las candidatas de Costa de Marfil, Estonia y Francia han anunciado, de forma escalonada pero casi simultánea, su decisión de retirarse de la competencia por razones aún no totalmente esclarecidas, generando intensas especulaciones entre la prensa especializada y los seguidores del certamen.

Miss Estonia

La modelo Brigitta Schaback,reveló su desacuerdo con algunas de las preguntas que el jurado hizo a puerta cerrada como parte de la selección de las finalistas, pues las consideró invasivas a su vida personal.

Estonia no calificó entre las 30 finalistas, y tan sólo 48 horas después de que se anunciara a la ganadora de este año, Brigitta renunció a la corona nacional por discrepancias con su directiva, una decisión que hizo pública a través de un comunicado en sus redes sociales: «Renuncio al título de Miss Universo Estonia. Mis valores y ética laboral no coinciden con los de la Directora Nacional, Natalie Korneitsik. Mi compromiso es con el empoderamiento y la igualdad de las mujeres, y continuaré con esta labor de forma independiente, sin ninguna otra vinculación con Miss Universo Estonia».

Miss Francia

En medio de las acusaciones en torno al certamen, llamó la atención de la supuesta renuncia de Francia a la franquicia de Miss Universe. Esto debido a la poca información sobre el programa Beyond the Crown, cuyo comité de selección habría sido elegido sin su conocimiento.

Esta no es la primera vez que el jurado del programa llama la atención, pues James Irvin Healy, uno de ellos, saltó a la polémica por el conflicto de intereses que su relación con Miss Paraguay, Yani Gómez, con quien tuvo una relación en el pasado. Yani resultó ser ganadora de dicho programa, lo que avivó más la controversia.

Costa de Marfil

Asimismo, Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, anunció su retiro a los títulos en Miss Universo 2025 como 4ta finalista y Miss Universe Africa y Oceanía. El Comité Miss Costa de Marfil (COMICI) informó a través de Facebook que el retiro se debe a motivos personales.

Minutos después, Olivia publicó un comunicado donde expresó lo siguiente: “Debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían. (…) Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación. (…) y alejarme de este papel disminuido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que aprecio”.

Las publicaciones de Omar Harfouch

Dos días antes de la final, Omar Harfouch anunciaba en sus redes sociales su renuncia como integrante del comité de selección de Miss Universe.

El pianista franco-libanés señaló la irregularidad de James Healy como su principal motivo para salir del certamen; sin embargo, durante la conferencia de prensa de la ganadora de Miss Universe, Raúl Rocha mostró mensajes de texto entre ambos en los que es él quien lo destituye de cargo; lo que habría molestado a Harfouch.