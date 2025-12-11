«La asistencia a clase es crítica para las oportunidades de vida de los niños» , enfatizó un vocero del NHS, en un comunicado que mezcla datos sanitarios, advertencias veladas y una evidente ansiedad política ante los recuerdos de 2020. «Los cierres deben ser la última opción», aseguró.

Los datos más recientes de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), que monitorea la propagación de los virus invernales, mostraron que hubo 107 incidentes respiratorios agudos en entornos educativos en Inglaterra entre el 24 y el 30 de noviembre .

De los 107 incidentes reportados en centros educativos durante la última semana de noviembre, 17 identificaron la influenza como el virus involucrado, y dos escuelas más informaron que el Covid-19 fue la causa. En 76 casos, la escuela desconocía qué infección respiratoria los afectaba.

En comparación, durante la misma semana del año pasado solo hubo 15 incidentes respiratorios en entornos educativos en general, y solo uno debido a la influenza.

Qué es la variante H3N2

La variante H3N2 «subvariante K» del virus está circulando. Se trata de una cepa mutada del virus de la influenza estacional A con la que la población no se ha encontrado con frecuencia en los últimos años, lo que significa que existe una menor inmunidad contra ella.

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