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Reino Unido decretó cuarentena y uso obligatorio de mascarilla tras repunte de gripe H3N2

By Redacción Carabobo
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Reino Unido decretó cuarentena

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El Gobierno del Reino Unido ha tomado medidas drásticas y de emergencia, decretando el uso obligatorio de mascarillas y cuarentena, tras repunte alarmante y severo de casos de la cepa de gripe aviar mutada H3N2.

En las últimas semanas, las cifras de internaciones hospitalarias relacionadas con la gripe treparon drásticamente, con un aumento interanual del 56%, con un promedio de 1.717 pacientes por día desde finales de noviembre. Esto coincide con un Sistema Nacional de Salud Pública (NHS) ya desbordado por huelgas, saturación estructural y escasez de personal.

En ese contexto, algunas escuelas reactivaron mecanismos implantados en pandemia: cancelación de clases, suspensión de asambleas e incluso la cancelación de los actos navideños. Sin embargo, desde el Gobierno buscan evitar una baja moral y un trauma social de la población ante un nuevo confinamiento, por lo que el Departamento de Educación (DfE) de Inglaterra indicó que los colegios no deben cerrar salvo en «circunstancias extremas».

«La asistencia a clase es crítica para las oportunidades de vida de los niños», enfatizó un vocero del NHS, en un comunicado que mezcla datos sanitarios, advertencias veladas y una evidente ansiedad política ante los recuerdos de 2020. «Los cierres deben ser la última opción», aseguró.

Reino Unido decretó cuarentena

Los datos más recientes de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), que monitorea la propagación de los virus invernales, mostraron que hubo 107 incidentes respiratorios agudos en entornos educativos en Inglaterra entre el 24 y el 30 de noviembre.

Un «incidente respiratorio agudo» se define en una escuela como la ocurrencia de dos o más casos entre alumnos en un período de cinco días. Podría aplicarse a diversas enfermedades respiratorias como la gripe, el VSR, Covid-19 o el resfriado común.

De los 107 incidentes reportados en centros educativos durante la última semana de noviembre, 17 identificaron la influenza como el virus involucrado, y dos escuelas más informaron que el Covid-19 fue la causa. En 76 casos, la escuela desconocía qué infección respiratoria los afectaba.

En comparación, durante la misma semana del año pasado solo hubo 15 incidentes respiratorios en entornos educativos en general, y solo uno debido a la influenza.

Qué es la variante H3N2

La variante H3N2 «subvariante K» del virus está circulando. Se trata de una cepa mutada del virus de la influenza estacional A con la que la población no se ha encontrado con frecuencia en los últimos años, lo que significa que existe una menor inmunidad contra ella.

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